Байден подписал указ о предотвращении перебоев с поставками критически важной продукции

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в среду исполнительный указ, направленный на обеспечение поставок критически важной для населения и экономики продукции. Церемонию из Белого дома транслировали ведущие американские телеканалы. Документ направлен на предотвращение перебоев в цепочках доставки имеющих особо значение товаров, которые включают как чипы для полупроводников, так и лекарства.

"Американцы не должны испытывать нехватку продукции, <...> касается это автомобилей или продовольствия, - сказал Байден, подразумевая образовавшийся в прошлом году в начале пандемии дефицит. - Это больше не должно повториться". По его словам, США должны быть готовы к любому кризису, связанному со здравоохранением или с вопросами кибербезопасности.

Президент подчеркнул также недопустимость зависимости от иностранных поставок. Ранее глава государства провел встречу с членами Конгресса США от обеих партий. Во время подписания Байден заметил, что его решение пользуется двухпартийной поддержкой.

Документ предусматривает проведение обзора в течение ста дней цепей поставок критически важной продукции. Будут также сделаны отдельные обзоры по различным секторам экономики.