Индексы РТС и Мосбиржи выросли на фоне итогов встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил рост, помимо роста нефтяных цен, позитив внесла и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,19%, до 3829,67 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,82%, до 1679,02 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:48 мск снизился на 0,21%, до 71,96 рубля, евро - на 0,37%, до 87,17 рубля.

Отечественные активы получали поддержку со стороны роста нефтяных цен - ближайший фьючерс на нефть марки Brent превысил $74 за баррель.

"Нефть продолжила рост в направлении $75 на фоне позитивных прогнозов по спросу и данных API и EIA по запасам нефти и нефтепродуктов", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Неопределенность вносит предстоящее сегодня заседание ФРС США.

Позитивным фактором выступили и договоренности, достигнутые в рамках встречи президентов России и США в Женеве. "В ходе встречи лидеров двух стран достигнут ряд результатов. Так, стороны договорились о том, что послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Также главы держав достигли решения о продлении договора СНВ-3, консультации продолжатся на межведомственном уровне", - отметил Бахтин. По мнению специалиста, несмотря на сохранение противоречий по многим вопросам, названные выше договоренности указывают на продвижение вперед в двусторонних отношениях, а для российских активов итоги женевского саммита можно считать умеренно позитивными.

Аналитик "Фридом финанс" Александр Осин в свою очередь опасается перспектив фиксации прибыли инвесторами ввиду отыгранных позитивных ожиданий проведенной встречи. Тем не менее, на данный момент по сумме факторов возможно продолжение роста индекса Мосбиржи, добавил эксперт.

Рынок акций

Локомотивом российского рынка акций выступает нефтегазовый сектор, где покупкам способствуют высокие цены на нефть. Так, фаворитами спроса стали "Газпром нефть" (+2,4%), "Лукойл" (+1,8%); "Новатэк" (+2%); "Роснефть: (+1,5%) и "Татнефть" - обыкновенные акции (+1,8%) и привилегированные (+1,3%), рассказал главный аналитик ПСБ Владимир Лящук.

В финансовом секторе растут акции Сбербанка - обыкновенные (+0,3%) и привилегированные (+0,4%), отражая улучшение отношения инвесторов к российским акциям и стремясь закрыть дивидендный разрыв, добавил эксперт.

При этом, акции сталелитейных компаний (НЛМК: -1,5%; "Северсталь": -1,4%) снижаются на фоне статистики по промышленному производству в Китае, которая оказалась хуже ожиданий, что может выступать признаком ослабления спроса на металлы. Акции ММК теряют 3,6% после дивидендной отсечки, также пояснил Лящук.

Прогноз на 17 июня

В четверг рынки будут отыгрывать результаты заседания ФРС и итоги встречи Путина и Байдена. Также завтра судьбу ключевых ставок решат регуляторы Бразилии, Египта, Индонезии, Норвегии, Швейцарии, Турции, сообщил Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3760-3880 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71-73 рубля.

По оценкам "Фридом финанс", целевой диапазон рублевого индикатора на конец недели составит 3780-3850 пунктов, курс доллара и евро к рублю - 71,3-73,5 рубля и 86,1-88 рубля соответственно.