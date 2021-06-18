Более 10 рейсов "Уральских авиалиний" прибыли в Домодедово с задержкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 10 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыли в аэропорт Домодедово с задержкой в несколько часов. Причиной задержек стал сбой суточного плана полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"В период с 17 июня сложилась сбойная ситуация с выполнением суточного плана полетов по причине метеоусловий и вынужденной посадки борта на запасной аэродром. Изменение времени вылетов рейсов авиакомпании связано со следующими событиями: плохие метеоусловия в аэропорту Геленджик и его закрытие, выкатывание самолета другой авиакомпании за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополь и его закрытие. В связи с этим было выполнено несколько уходов на запасной аэродром Краснодар", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию. "Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят в том числе от метеорологических причин. Все эти факторы напрямую связаны с безопасностью, а приоритетной задачей авиакомпании всегда является обеспечение безопасности пассажиров воздушного судна", - добавили в компании.

В четверг Boeing 767, летевший из Москвы, выкатился в четверг за ВПП в аэропорту Симферополя.