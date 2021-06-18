ФАС не получала ходатайства "Ленты" по покупке сети "Семья"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайства о сделке по покупке ретейлером "Лента" розничной сети "Семья". Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"В ФАС России ходатайство о данной сделке не поступало. В случае его поступления в ведомство, сделка будет оценена антимонопольным органом в сроки, установленные законом", - сообщили в ведомстве.

Представитель антимонопольного органа также отметил, что предварительного решения по другим сделкам на рынке розничной торговли - покупке "Магнитом" сети "Дикси" и "Лентой" сети "Билла" - еще нет.

17 июня стало известно о планах "Ленты" купить пермскую розничную сеть "Семья" за 2,35 млрд рублей. В случае одобрения ФАС сделки магазины "Семья" перейдут под бренд "Ленты".