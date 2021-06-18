Титов отметил гибкость московских властей при введении ограничений для бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что власти Москвы проявляют гибкость в вопросе введения ограничений для бизнеса на фоне ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу ТАСС.

Режим нерабочих дней в Москве для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется с 21 июня. При этом ряд дополнительных ограничительных мер, действующих с прошлой недели, продолжает действовать до 29 июня включительно.

"Мы видим гибкость московских властей, это главное, - сказал Титов, комментируя решение властей города. - Ситуация сложная и требует постоянной тонкой настройки в зависимости от числа заболевших и мест в больницах. Если нужно на неделю открывать, а потом на неделю закрывать, то я и весь малый и средний бизнес - за".

Уполномоченный подчеркнул, что "главное: дать бизнесу работать при малейшей возможности, пусть с ограничениями - но работать".