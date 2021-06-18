Офис "Аэрофлота" в Нью-Йорке пока не знает, изменится ли график рейсов между Россией и США

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Офис "Аэрофлота" в Нью-Йорке пока не располагает информацией о том, будет ли увеличено количество рейсов в Нью-Йорк в связи с объявлением о возобновлении авиасообщения России с США и появится ли возможность снова летать в другие города Соединенных Штатов.

"Пока мы не располагаем какой-то новой информацией в связи с объявлением об открытии авиасообщения. У нас сейчас выполняются рейсы ежедневно между Москвой и Нью-Йорком, в субботу и воскресенье - даже по два. Но до пандемии выполнялось до трех рейсов в день", - сказал в пятницу ТАСС представитель нью-йоркского офиса.

В офисе "Аэрофлота" в Нью-Йорке также сообщили, что не располагают информацией о возможности возобновления полетов в другие города США - Вашингтон, Лос-Анджелес и Майами. В офисе в Вашингтоне оперативно не ответили на запрос о возможности восстановления полетов между столицами двух стран.

До пандемии "Аэрофлот" был единственной авиакомпанией, которая осуществляла прямые перелеты между Россией и США. Во время пандемии сохранились только рейсы между Москвой и Нью-Йорком, которые сначала имели статус вывозных, затем - чартерных. С лета 2020 года полеты стали совершаться несколько раз в неделю, а к настоящему времени стали ежедневными. Однако, как отмечали несколько пассажиров рейсов в беседе с ТАСС, цены на билеты, по их ощущениям, выросли по сравнению с регулярными рейсами, действовавшими до пандемии.

Въезд в США из-за рубежа регулируется на уровне отдельных штатов. В Нью-Йорке карантин для прибывающих не требуется. При регистрации на рейс, направляющийся в Нью-Йорк из Москвы, требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус. По прибытии в Нью-Йорк необходимо заполнить форму, в которой пассажир указывает результаты теста и отвечает на вопрос, болел ли он COVID-19. При перелете из Нью-Йорка в Москву в аэропорту вылета предоставление дополнительных сведений не требуется. При этом Госдепартамент США рекомендует не совершать поездки в Россию из-за высокого уровня распространения коронавируса.