Минпромторг начал мониторинг вакцинации от COVID-19 на промпредприятиях РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минпромторг начал сбор данных о вакцинации от COVID-19 работников на промышленных предприятиях России с помощью Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), сообщило министерство.

"В Государственной информационной системе промышленности запущен сервис сбора данных о вакцинации сотрудников предприятий промышленности. Оповещение о необходимости предоставить сведения через ГИСП получили уже более 10 тыс. промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Денис Мантуров, сервис позволяет организациям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также тех, кто готов к вакцинации и кто переболел COVID-19.

"Эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности, и совместно с Роспотребнадзором вырабатывать соответствующие рекомендации по предотвращению распространения заболевания на производствах и минимизации экономических последствий пандемии для предприятий", - сказал он.