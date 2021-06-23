ВТБ составил портрет потенциальной жертвы кибермошенников

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. По данным банка, более склонны доверять схемам злоумышленников мужчины в возрасте 30 лет, проживающие в центральном регионе, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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При этом женщины, согласно исследованию ВТБ, реже мужчин попадаются на уловки злоумышленников: 45% против 55% соответственно.

В ВТБ пришли к выводу, что наиболее уязвимыми к действиям мошенников становятся люди в возрасте от 35 до 39 лет. Их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью злоумышленников. Около 25% занимает категория клиентов от 40 до 49 лет.

"Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет - 18%. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин - 32 года", - отмечается в сообщении.

Больше всего от действий мошенников страдают жители Центрального федерального округа (свыше 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов - 13% и 12% соответственно. Реже всего мошеннические действия осуществляются в отношении клиентов из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).