Более 650 предпринимателей Крыма подали заявки на компенсации после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Заявки на компенсации после подтоплений в Крыму подали более 650 предпринимателей, ведется расчет сумм и возможности выплат, доложил в среду президенту Владимиру Путину глава республики Сергей Аксенов.

"По состоянию на сегодняшний день 661 предприниматель, из них 57 - город Ялта и 604 - город Керчь, подали заявки о нанесении ущерба. Идет расчет этих сумм, возможности компенсаций", - сказал Аксенов.

Циклон над Крымом 17-18 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.