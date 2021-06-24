"Одноклассники" запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) запустила информационный центр COVID-19 - страницу, где собраны и сведения о коронавирусе, и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что с помощью информации в центре пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, данные о вакцинах и прививочной программе.

Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела получат информацию о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений или вакцинировании.

С начала пандемии коронавируса "Одноклассники" запустили ряд сервисов, помогающих пользователям получать проверенную и своевременную информацию о вирусе и способах защиты от него. Например, в приложении для прямых трансляций OK Live доступна виртуальная маска "Береги себя", при "примерке" которой пользователь видит на экране анимированные иконки-рекомендации о том, как правильно вести себя во время активного распространения COVID-19.