Эксперты: бизнесу с привитыми работниками нужно возместить траты на тесты и дать субсидии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти должны быть лояльными при первых проверках бизнеса, ожидающихся в Москве из-за плана по вакцинации сотрудников и поощрить предпринимателей, которые справились с задачей, например, компенсировав им траты на выявление у коллектива антител. Такое мнение в пятницу ТАСС высказали опрошенные представители бизнес-ассоциаций и предпринимательских объединений.

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Отложить на время кнут

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагает сделать лояльными для бизнеса проверки Роспотребнадзора, которые ожидаются после 15 июля. Это срок, до которого работников нужно привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной. По словам президента АОФИ Ольги Киселевой, предприниматели считают, что первый визит сотрудников Роспотребнадзора не должен быть карательным, то есть, сразу штрафовать нельзя, необходимо предупредить и провести разъяснительную работу. Если предприниматель в дальнейшем не выполнит показатель по привитым работникам, то "тогда уже можно говорить о каких-то штрафных санкциях", считает она.

"Мы также говорим о предоставлении субсидий на социальные отчисления от лица города или региона для тех компаний, которые обеспечили 60%-ю вакцинацию. <…> Налоговая льгота на имущество для компаний, которые это сделали, субсидирование затрат по предварительному тестированию перед вакцинацией для компаний, которые готовы будут привить 60% сотрудников", - сказала Киселева ТАСС, уточнив, что стоимость одного теста на антитела составляет порядка 1,2 тыс. рублей.

Вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев считает, что государству нужно поощрить предпринимателя, если он организовал вакцинацию более чем 60% персонала.

"Допустим, мораторием на проверки на год (в России мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен до конца 2021 года, - прим. ТАСС). То есть, привил много людей - тебя год не проверяет никто. Я думаю, что бизнес это очень здорово оценит. Я думаю, что это то самое нематериальное стимулирование, дополнительных средств на это не нужно, просто бизнесу можно будет спокойно поработать год", - сказал он ТАСС.

Руководитель Центра франшиз и нематериальных активов московского отделения "Деловой России" Галина Радаева не увидела "экономической и психологической целесообразности" в стимулировании работодателя за большое число привитых. Однако в беседе с ТАСС она предложила компенсировать часть издержек работодателям, который дают сотрудникам время на восстановление после вакцинации.

Сотрудники без премий, но с оплаченным выходным

Постановление главного санитарного врача столицы говорит о том, что главы организаций и индивидуальные предприниматели должны "усилить информационно-разъяснительную работу" с работниками по вопросам профилактики нового коронавируса, "обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок". Фактически, работодатель должен убедить сотрудников привиться от ковида. Возникает вопрос, какие способы мотивации наиболее эффективны.

По мнению общественного уполномоченного по beauty-индустрии в Москве, вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Нины Литвиновой, сотрудник должен сам принять решение, прививаться ему или нет. Максимум, что может дать работодатель - объективную информацию и дополнительные условия для вакцинации, например, предоставив выходной.

"Своим сотрудникам мы дали оплачиваемый выходной, который мы оплачиваем им как рабочий день, чтобы они отдохнули после прививки. <…> Это не совсем мотивация, это больше организация процесса. <…> Мы для себя, как предприниматели, посчитали, что неправильно мотивировать человека к совершению такого действия какими-то деньгами - как мотивировать, так и демотивировать. Поэтому мы категорически против как премий, так и каких-либо наказаний, тем более угроз увольнением", - сказала она ТАСС.

С ней согласен Артем Артемьев, который считает, что поощрять вакцинированных сотрудников лучше нематериально, например, возможностью дополнительного отдыха.

Против поощрения

Председатель комитета "Опоры России" по социально-трудовым отношениям Наталия Ушакова не поддержала ни материальный, ни нематериальный способы поощрения сотрудников.

"Работодатели должны максимально помочь государству привить своих работников, сохранить свои рабочие места, сохранить свои бизнесы. Работники должны подходить к этому - они тоже получают деньги. И бизнес, их место работы, получает стабильное развитие. Ну, и государство не должно штрафовать, если есть работники, у которых есть противопоказания, да масса каких - религиозных, еще каких-то - причин, по которым они отказываются [прививаться]", - сказала она ТАСС.

Общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с ТАСС отметил, что мотивация сотрудников "никак не работает", поскольку в интернете множество противоречивых данных о прививках от ковида. "Это не моя задача - образовывать. По мне легче - я бы их заставил, - чтобы они пошли и вакцинировались", - сказал он.