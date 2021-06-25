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Эксперт: рестораторы Москвы предпочли бы локдаун QR-кодам

Как сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, локдаун не несет никаких дополнительных убытков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объявление локдауна является более предпочтительной мерой, чем введение QR-кодов, для ресторанного бизнеса Москвы. Такое мнение в пятницу выразил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире телеканала "Дождь".

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"Примерно для 60% [ресторанного бизнеса] - локдаун проще. Почему локдаун проще для гастрономического ресторана? Он закрылся и не несет никаких дополнительных убытков", - сказал он, отвечая на вопрос о недовольстве рестораторов мерами, вводимыми властями Москвы с 28 июня.

Миронов добавил, что это возможность сократить свои издержки за счет аренды, сокращения заработных плат, а также экономии на продуктах.

"Своими руками взять и закрыть ресторан, конечно, очень тяжело. Поэтому мы пытаемся договориться с мэрией Москвы, чтобы как-то увеличить количество людей, которое реально может прийти в рестораны", - заключил он.

Ранее 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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