Кафе Москвы станут "бесковидными". Собянин объявил о новых мерах из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер в столице: со следующего понедельника, 28 июня, все кафе и рестораны фактически должны стать "бесковидными".
Кроме того, уже с 22 июня число посетителей любых массовых мероприятий ограничивается 500 (ранее действовало ограничение в 1 000 человек), если они не проводятся в "бесковидных" зонах.
В Кремле поддержали решительные меры мэра Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они продиктованы сложной ситуацией.
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В ресторан с QR-кодом
- С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве смогут только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел не ранее чем за полгода до визита либо предъявил отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три дня.
- Подтверждать это придется специальным QR-кодом, который можно будет получить с 25 июня с помощью электронной медицинской карты, портала госуслуг или сайта мэра и правительства Москвы, ресурса или приложения "ЕМИАС.Инфо" либо "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. "Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут", - предупредил Собянин.
- При этом будут действительны только ПЦР-тесты, сделанные в одной из лабораторий Москвы, передающих данные в систему ЕМИАС.
- Если в базах данных столичных властей по каким-то причинам отсутствует информация о прививке, перенесенной болезни или отрицательном тесте, можно будет обратиться в "специальную группу разбора" через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы.
Контроль
- Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов.
- Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Остальные заведения смогут работать без ограничений по времени и не требовать от посетителей носить маски и перчатки (для персонала это остается обязательным).
- При этом развлекательные мероприятия в барах и ночных клубах с 23:00 до 06:00 по-прежнему запрещены.
Ограничения на мероприятия
- С 22 июня будет действовать временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек "как на открытом воздухе, так и в зданиях". Фан-зоны и танцполы остаются закрытыми независимо от количества посетителей.
"В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от COVID-19", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", - отметил мэр.
- Новые ограничения не затрагивают мероприятия с участием менее 500 человек (в том числе в театрах, кинотеатрах, концертных залах), но их организаторам также рекомендовано использовать QR-коды.