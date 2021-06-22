Кафе Москвы станут "бесковидными". Собянин объявил о новых мерах из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер в столице: со следующего понедельника, 28 июня, все кафе и рестораны фактически должны стать "бесковидными".

Кроме того, уже с 22 июня число посетителей любых массовых мероприятий ограничивается 500 (ранее действовало ограничение в 1 000 человек), если они не проводятся в "бесковидных" зонах.

В Кремле поддержали решительные меры мэра Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они продиктованы сложной ситуацией.

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В ресторан с QR-кодом

С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве смогут только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел не ранее чем за полгода до визита либо предъявил отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три дня.

Подтверждать это придется специальным QR-кодом, который можно будет получить с 25 июня с помощью электронной медицинской карты, портала госуслуг или сайта мэра и правительства Москвы, ресурса или приложения "ЕМИАС.Инфо" либо "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. "Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут", - предупредил Собянин.

При этом будут действительны только ПЦР-тесты, сделанные в одной из лабораторий Москвы, передающих данные в систему ЕМИАС.

Если в базах данных столичных властей по каким-то причинам отсутствует информация о прививке, перенесенной болезни или отрицательном тесте, можно будет обратиться в "специальную группу разбора" через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы.

Контроль

Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов.

Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Остальные заведения смогут работать без ограничений по времени и не требовать от посетителей носить маски и перчатки (для персонала это остается обязательным).

При этом развлекательные мероприятия в барах и ночных клубах с 23:00 до 06:00 по-прежнему запрещены.

Ограничения на мероприятия

С 22 июня будет действовать временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек "как на открытом воздухе, так и в зданиях". Фан-зоны и танцполы остаются закрытыми независимо от количества посетителей.

"В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от COVID-19", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", - отметил мэр.