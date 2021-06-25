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В ФРГ не называют сроков рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG

Накануне компания сообщила, что подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии получило заявку оператора Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но сколько займет проверка документов, сказать нельзя. Об этом заявил в пятницу в ответ на запрос ТАСС представитель регулятора.

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"Проверяем документы. Сколько это продлится и нужны ли будут новые документы, пока неизвестно. Как только все документы будут в наличии, у агентства будет четыре месяца на подготовку проекта постановления", - отметили там. С проектом решения также будет ознакомлена Европейская комиссия.

Накануне Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы. Заявка подана в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии (WnWG) на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur - BNetzA).

При этом Nord Stream 2 AG отмечает, что компания продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС, а именно пытается обжаловать в германских судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении от применения положений этой директивы. Производство по этому делу в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

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Германия
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