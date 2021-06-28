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Палестино-израильский конфликт

Израиль разрешил поставки топлива для электростанции в секторе Газа

Это решение обусловлено сохранением стабильной ситуации в области безопасности, сообщило Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Израиль с понедельника разрешил поставки топлива для единственной электростанции, расположенной в сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях, которое является подразделением министерства обороны.

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"С понедельника транспортировка топлива для электростанции сектора Газа разрешена через КПП "Керем Шалом". Это решение обусловлено сохранением стабильной ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении управления. Израильская государственная радиостанция Kan отмечает в понедельник, что поставки топлива для электростанции в Газе финансирует Катар.

25 июня Израиль в ответ на продолжающееся спокойствие и в связи с отсутствием более месяца ракетных обстрелов из прибрежного анклава увеличил рыболовную зону для палестинских рыбаков с шести морских миль (около 11 км) до девяти морских миль (около 16,5 км). Тогда же был разрешен прерванный в начале мая импорт сырья для жизненно важных гражданских предприятий в секторе Газа через КПП "Керем Шалом".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. 25 мая Израиль открыл закрытые до этого на протяжении двух недель грузовой КПП "Керем Шалом" и пограничный переход "Эрез" на границе с сектором, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль.

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ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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