Израиль разрешил поставки топлива для электростанции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Израиль с понедельника разрешил поставки топлива для единственной электростанции, расположенной в сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях, которое является подразделением министерства обороны.

"С понедельника транспортировка топлива для электростанции сектора Газа разрешена через КПП "Керем Шалом". Это решение обусловлено сохранением стабильной ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении управления. Израильская государственная радиостанция Kan отмечает в понедельник, что поставки топлива для электростанции в Газе финансирует Катар.

25 июня Израиль в ответ на продолжающееся спокойствие и в связи с отсутствием более месяца ракетных обстрелов из прибрежного анклава увеличил рыболовную зону для палестинских рыбаков с шести морских миль (около 11 км) до девяти морских миль (около 16,5 км). Тогда же был разрешен прерванный в начале мая импорт сырья для жизненно важных гражданских предприятий в секторе Газа через КПП "Керем Шалом".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. 25 мая Израиль открыл закрытые до этого на протяжении двух недель грузовой КПП "Керем Шалом" и пограничный переход "Эрез" на границе с сектором, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль.