Власти возобновили финансирование Словенского агентства печати

ЛЮБЛЯНА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение возобновить финансирование единственного государственного информационного агентства страны - Словенского агентства печати (STA), приостановленное в январе из-за конфликта между властями республики и руководством агентства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте STA в понедельник.

Правительство перечислит €850 тыс. на финансирование текущих расходов агентства и продлит действие договора об использовании его услуг за 2021 год. При этом директор STA Боян Веселинович согласился предоставить в распоряжение кабинета министров всю внутреннюю финансовую документацию за последние 10 лет и отозвать судебный иск в отношении правительственной пресс-службы.

Служба по связям с общественностью правительства Словении впервые за 30 лет независимости республики не продлила договор о финансировании агентства: срок действия соглашения истек 31 января. В ответ руководство STA 1 марта лишило правительство доступа к своей новостной ленте. Власти назвали непредоставление полной финансовой отчетности в качестве основной причины данного шага, в дирекции агентства же посчитали это попыткой воздействовать на редакционную политику.

Словенское агентство печати было основано в 1991 году после провозглашения независимости Словении. Его учредителем является правительство республики, которое осуществляет финансирование агентства из государственного бюджета.