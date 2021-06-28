{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти возобновили финансирование Словенского агентства печати

Финансирование приостановили в январе из-за конфликта между властями республики и руководством информационного агентства

ЛЮБЛЯНА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение возобновить финансирование единственного государственного информационного агентства страны - Словенского агентства печати (STA), приостановленное в январе из-за конфликта между властями республики и руководством агентства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте STA в понедельник.

Правительство перечислит €850 тыс. на финансирование текущих расходов агентства и продлит действие договора об использовании его услуг за 2021 год. При этом директор STA Боян Веселинович согласился предоставить в распоряжение кабинета министров всю внутреннюю финансовую документацию за последние 10 лет и отозвать судебный иск в отношении правительственной пресс-службы.

Служба по связям с общественностью правительства Словении впервые за 30 лет независимости республики не продлила договор о финансировании агентства: срок действия соглашения истек 31 января. В ответ руководство STA 1 марта лишило правительство доступа к своей новостной ленте. Власти назвали непредоставление полной финансовой отчетности в качестве основной причины данного шага, в дирекции агентства же посчитали это попыткой воздействовать на редакционную политику.

Словенское агентство печати было основано в 1991 году после провозглашения независимости Словении. Его учредителем является правительство республики, которое осуществляет финансирование агентства из государственного бюджета.

Теги
Словения
Кабмин 29 июня обсудит введение индексации на уровень инфляции взысканных судом денег
Чтобы полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения
Читать полностью