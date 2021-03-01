Словенское агентство печати лишило правительство страны доступа к своей новостной ленте

ЛЮБЛЯНА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Словении лишилось доступа к новостным материалам Словенского агентства печати (СТА) из-за того, что договор о финансировании данного медиа не был продлен в установленный срок. Об этом говорится в заявлении руководства СТА, опубликованном в понедельник на его сайте.

Служба по связям с общественностью правительства Словении впервые за 29 лет независимости республики не продлила договор о финансировании единственного государственного информационного агентства страны: срок действия соглашения истек 31 января 2020 года. "Тем не менее до конца февраля мы предоставляли правительственным пользователям доступ к нашим материалам по условиям истекшего контракта", - отметили в руководстве СТА. При этом в агентстве допустили возможность сотрудничества с государственными органами, которые заключат отдельные договоры о подписке на его новостную ленту.

Правительство Словении временно приостанавливало финансирование государственного информагентства в декабре 2020 года, обусловив свои действия непредоставлением финансовой отчетности руководством данного СМИ. В дирекции СТА назвали это решение властей "попыткой воздействовать на редакционную политику" и увязали его с жесткой критикой со стороны словенского премьера Янеза Янши в связи с чрезмерным, по его мнению, освещением антиправительственных протестов и недостаточным вниманием к деятельности государственных органов. Финансирование было разморожено 30 декабря после утверждения парламентом республики закона о финансовой помощи населению и компаниям страны в период пандемии.

Словенское агентство печати было основано в 1991 году после провозглашения независимости Словении. Его учредителем является правительство республики, которое осуществляет финансирование агентства из государственного бюджета.