Маск заявил, что общие инвестиции в проект Starlink могут составить $20-30 млрд

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект по обеспечению беспроводного интернета по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink может достигнуть $20-30 млрд. Об этом заявил во вторник глава компании SpaceX (Space Exploration Technologies) Илон Маск, выступая по видеосвязи на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне.

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По его словам, общие инвестиции в Starlink составят от $5 млрд до $10 млрд, прежде чем проект достигнет положительного денежного потока. При этом за все время существования проекта общий объем капиталовложений может составить "$20-30 млрд", добавил Маск. "Другими словами, это много", - сказал он. Кроме того, глава SpaceX ожидает, что в течение следующего года число клиентов Starlink достигнет полумиллиона.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые ее 60 аппаратов. Ранее сообщалось, что SpaceX планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink.