Рестораторы Москвы рассказали о первых днях с QR-кодом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Введение QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве (кроме летних веранд и сезонных кафе) резко снизило и посещаемость, и выручку ресторанов. Владельцы заведений ждут от властей более широких мер поддержки и смягчения ограничений, а от гостей - понимания необходимости соблюдения мер защиты, рассказали опрошенные ТАСС рестораторы.

Результаты первого дня работы по новым правилам ожидаемо удручающие, утверждает управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

"Гостей с веранд "смыло" ливнем, а в залы ресторанов практически никто не пришел. В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд - до 95%. Пока гостей с QR-кодами очень мало, больше, кажется, проверяющих или гостей, которые не понимают новые правила и обвиняют сотрудников ресторанов в ущемлении их свобод. Заметного увеличения объема заказов доставки или навынос пока не отмечаем. Впрочем, первых дней недостаточно, чтобы делать какие-то прогнозы. Подозреваю, динамика будет сильно зависеть от категории заведения: более демократичные проекты потеряют больше гостей на более долгое время, чем заведения высокого уровня", - рассказал ресторатор.

На протяжении всего дня с начала введения QR-кодов для посещения ресторанов в зале занято только пара столов, а падение выручки в этот период составило 80%, признается сооснователь ресторана "Дом культур" Игорь Подстрешный.

"Всю предыдущую неделю была полная посадка. Сейчас же это всего пара столов в зале, веранды у нас нет. При этом все гости, посетившие ресторан в дни нововведений, относились с пониманием, никто не высказывал недовольство, даже когда приходилось отказывать тем, кто забыл паспорт [для подтверждения QR-кода] или показывал прививку Pfizer (не входит в утвержденный перечень вакцин - прим. ТАСС). Доставку включили только в понедельник, заказы пошли, но небольшое количество", - отметил ресторатор.

Доставка и веранды помогли встретить ограничения

Крупнейшие сервисы доставки еды в России Delivery Club и "Яндекс.Еда" уже объявили об обнулении комиссии на заказы навынос для московских ресторанов до конца лета.

Проекты с верандами провели первые дни ограничений с относительно небольшими потерями, рассказала основатель проектов Bazar Family ("Винные базары", Bazar Mangal, бистро "Французы", Crosta Pizza Bar, "Танцы") Евгения Качалова.

"Веранды помогли части наших проектов встретить ограничения относительно стойко, там выручка упала на 20-30%. В проектах без веранд - там катастрофическое падение: у нас есть проект, который за первый день заработал всего 1 тыс. рублей. Но уже второй день показал маленький, но все же рост. Внутри залов заняты два-три стола, остальные предпочитают сидеть на верандах. От агрегаторов заказов стало больше, но доставка - это не выход для большей части ресторанного кластера. Эффективной и существенной поддержкой от властей могло бы стать продление работы веранд без QR-кодов до конца лета. Если этого не произойдет, начнется волна закрытий", - рассказала Качалова.

Поддержка властей

Правительство Москвы 29 июля утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общепита. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года. Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

"Как минимум надо сделать - убрать время работы летников до 12. <…> Вторая мера - все-таки это вопрос многих москвичей, у людей достаточно высокий титр антител, а QR-код они не могут получить. Все-таки [надо] найти способ администрирования этого вопроса, чтобы люди могли сдавать [тест] на антитела и в итоге получать QR-коды, потому что большинство не прививаются, имея антитела, - они переболели. <…> Правительство Москвы разрешило давать QR-коды тем, кто переболел в последние полгода. Но от общего количества переболевших это, в лучшем случае, 10%. А что с теми остальными, кто переболел без врача?" - сказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Меры поддержки, которые предлагает мэрия, помогут не всем. Те, кто не арендует помещение у города и не собирается брать кредит, ждут дополнительных мер поддержки от властей города, сказал Подстрешный.

"Если говорить о поддержке, то она нужна в следующем формате: отмена обязательного согласования с городом веранды на период действия временных ограничений, разрешение посещения ресторанов с первым компонентом вакцины, выдавая временный QR-код на 20-22 дня до второй дозы, отмена или снижение налогов для арендодателей, чтобы рестораны могли получить скидку", - подчеркнул ресторатор.

Нападки на соцсети

Кроме падения оборота, бизнес также беспокоят нападки в соцсетях от пользователей, которые не хотят прививаться. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, рестораторы обращались к нему с этой проблемой. "Это напоминает мне 1 июня 2017 года, когда вступили в силу антитабачный закон и запрет курения в ресторанах. Люди ходили, возмущались и говорили: "Как же так, раньше мы курили, а теперь вы нам запрещаете". <…> Точно такая же история - это не мы не пускаем без QR-кода, это требования сегодняшнего дня. Если рассуждать социально, то вакцинация важна для всех, тогда это скоро закончится", - сказал Бухаров.

Миронов отмечает множество нападок на соцсети отдельных рестораторов. По его словам, предпринимателей "называют фашистами", обвиняют в поддержке антиковидных мер московских властей.

Впрочем, многие гости относятся с пониманием к текущей эпидемиологической ситуации в городе и принятыми в связи с ней ограничениями, отмечает пресс-служба ресторана "Хорошая девочка".

"Никакого хейта не было ни во время звонков для бронирования столиков, ни в соцсетях, ни во время прихода гостей непосредственно в ресторан. Гости спокойно предъявляют QR-код, либо, если его у них нет, сидят на веранде. На ней у нас практически всегда полная посадка, а вот внутри за день шесть-семь столов заняты. Что касается мер поддержки, лучше и честнее было бы взять на себя арендные обязательства правительству Москвы на время ограничений <...>", - подчеркнули в пресс-службе.