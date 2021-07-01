ВВП России вырос за январь - май на 3,7%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ВВП России за январь - май, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,7%, следует из данных на сайте министерства.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в мае составил 10,9% в годовом выражении после уточненных 10,8% в апреле. При этом, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, поэтому годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна.

ВВП России в I квартале 2021 года, согласно первой оценке Росстата, снизился на 0,7%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ вырастет в 2021 году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%. По данным Росстата, в 2020 году ВВП России сократился на 3%.