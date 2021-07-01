Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9% в годовом выражении

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в мае в 10,9% в годовом выражении после уточненных 10,8% в апреле, это связано с низкой базой прошлого года. Об этом говорится в обзоре "Картина деловой активности. Июнь 2021 года", подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% в годовом выражении (+10,8% в годовом выражении в апреле). При этом разрыв с допандемийным уровнем [IV квартал 2019 года] в мае сократился до -0,3% с исключением сезонности", - говорится в обзоре.

В министерстве отмечают, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений из-за COVID-19.

"В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности", - добавляют в Минэкономразвития.

Кроме того, Минэкономразвития повысило на 0,1 процентного пункта оценку роста ВВП в апреле с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

Отмечается, что, как и в апреле, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли - сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке Минэкономразвития, в указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% с исключением сезонности.

"Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как и в апреле, сохраняется более чем на 3% с исключением сезонности ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+", - указывают в Минэкономразвития.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ вырастет в 2021 году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%. По данным Росстата, в 2020 году ВВП России сократился на 3%.

Потребительская активность и рынок труда

В министерстве отмечают, что продолжается восстановление показателей потребительской активности. Оборот розничной торговли в мае превысил допандемийный уровень на 1,1% с исключением сезонности. Разрыв между объемом платных услуг населению и оборотом общественного питания и допандемийными показателями IV квартала 2019 года продолжает сокращаться, оставаясь ниже примерно на 5% с исключением сезонности.

На рынке труда девятый месяц подряд продолжается планомерное снижение уровня безработицы - на 0,3 п. п. до 4,9% от рабочей силы в мае (с исключением сезонности - до 5,1% после 5,2% месяцем ранее).

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 70,5 тыс. человек, но пока остается выше допандемийного уровня.

"Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается снижением численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным сайта "Работа в России", их численность по состоянию на 29 июня составляет 1,28 млн человек (на конец мая - 1,38 млн человек, на конец апреля - 1,54 млн человек, пик - 3,7 млн человек на конец сентября 2020 года)", - указывают в Минэкономразвития.