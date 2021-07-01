В НИФИ ожидают роста мошенничества при онлайн-покупках турпродуктов и авиабилетов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число преступлений, связанных с финансовым мошенничеством, растет с 2020 года. При этом если зимой был отмечен всплеск кибермошенничества, то весной в разы увеличилась активность телефонных мошенников, заявил ТАСС директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимир Назаров.

Сейчас, по его словам, ожидается рост числа преступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов.

"Хорошо, что проблема поднимается на самом высоком уровне. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и Банка России позволит не допустить проведения сомнительных банковских операций, а значит лучше защитить деньги россиян", - считает Назаров.

Тем не менее даже самый пристальный контроль со стороны органов власти полностью не решит проблему. "Более 60% несанкционированных операций со счетами совершаются мошенниками с использованием методов социальной инженерии. То есть это ситуации, когда главную помощь злоумышленникам по сути оказывают сами граждане, у которых есть абсолютно законное право распоряжаться собственными деньгами. В итоге преступления совершаются руками жертв и более половины из них остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого", - пояснил эксперт.

Абсурдные, но рабочие схемы

Сценарии, по которым действуют злоумышленники, постоянно меняются, отметил Назаров. "На смену старым схемам постоянно приходят новые. Они придумывают все больше "легенд" для того, чтобы застать жертву врасплох и заставить поверить в происходящее. Самый распространенный способ - назвать человеку ранее украденные у него или у банка клиентские данные, сообщить последние операции по карте или баланс по ней. Это как будто бы подтверждает, что звонящий действительно имеет отношение к банку, а не является самозванцем", - сказал он.

При этом, по словам директора НИФИ, некоторые схемы преступников выглядят абсолютно абсурдными, но все равно работают. "Например, в последнее время набирает популярность история, когда мошенники просят граждан буквально выбрасывать деньги в окно. Доверчивых россиян убеждают, что они участвуют в спецоперации и могут помочь сотрудникам внутренних дел поймать преступников. Для этого им нужно снять деньги в банкомате, прийти домой, запечатать кровные в пакет и выкинуть его на улицу. К сожалению, в эти небылицы действительно верят и жертвуют своими сбережениями", - рассказал Назаров.

Он также дал несколько советов, которые помогут не попасться на уловки преступников: "Вовсе необязательно понимать, какие конкретно фразы или технические уловки они используют. Достаточно критически относиться к любым неожиданным звонкам и запомнить основные правила финансовой безопасности. Никогда не сообщайте по телефону личную информацию, пароли, коды, любые данные по счету или карте. Не теряйте самообладания, даже если вам говорят, что вы рискуете потерять деньги. Найдите в себе силы как можно скорее сказать "нет" и повесить трубку, а затем сами перезвоните в банк по официальному номеру, чтобы прояснить ситуацию".

"На мой взгляд, профилактика таких преступлений во многом связана с повышением цифровой и финансовой грамотности россиян. В условиях, когда остаться без денег можно в два клика, государство должно подробно объяснять людям, как работают те или иные сервисы и финансовые инструменты, как ими безопасно пользоваться. В эту работу вовлечен в том числе Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Будем с коллегами ее продолжать", - заключил Назаров.