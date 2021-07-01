МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает снижения цен на "борщевой набор" в конце июля - августе, то есть после нового урожая, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития по итогам межведомственного совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и других органов власти. На совещании были проанализированы данные Росстата об ускорении инфляции в России в период с 22 по 28 июня до 0,23% с 0,12%, зафиксированных неделей ранее.

"Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями. Как пояснила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая. В отдельных регионах РФ сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле - августе. Таким образом, основные ингредиенты "борщевого набора" сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля - августе, отметила замминистра", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании был затронут вопрос ценообразования на морковь, который ранее подняли граждане в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В Минсельхозе сообщили, что средние импортные цены на морковь составляют около $500 за тонну, что соответствует розничной цене примерно 40 рублей за килограмм. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил профильным ведомствам проанализировать вместе с регионами структуру ценообразования на морковь на предмет необоснованного завышения цен.

По оценке Минэкономразвития, ситуация с ценами в России на основные социально значимые продукты на сегодняшний день в целом стабилизируется.

Ситуация на мировых рынках

Отмечается, что Минэкономразвития также представило анализ актуальной ситуации с ценами на продовольствие на мировом рынке в июне. "За минувший месяц темпы снижения цен на отдельные товары составили от 2,5% до 18,5%. Эта тенденция зафиксирована после значительного роста в мае, когда общий индекс продовольствия FAO вырос на 5% к прошлому месяцу и на 40% к прошлому году, достигнув десятилетнего максимума. Тем не менее, уровень цен на большинство товаров все еще заметно выше, чем в начале года", - указывают в министерстве.

При этом исключение составляет подсолнечное масло и семена подсолнечника, а также пшеница, цены на которые ощутимо снизились на фоне ожиданий успешных посевных в странах - крупнейших экспортерах. "В то же время сохраняются риски роста цен в двухмесячной перспективе, в основном из-за ожиданий повышения спроса со стороны Китая", - указывают в Минэкономразвития.

Ранее Росстат сообщил, что за неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе на морковь - на 7,7%, картофель - на 3,4%, белокочанную капусту - на 2,8%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,8%, помидоры - на 3,1%, репчатый лук - на 0,6%.