Почему растут цены и чем полезны санкции. Заявления Путина об экономике на прямой линии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия - мировая кладовая полезных ископаемых, но главный ее "золотой запас" - это ее граждане, заявил в среду президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Глава государства объяснил, почему дорожают продукты и в чем польза от западных санкций, а также рассказал, как власти планируют взаимодействовать с западными интернет-гигантами. ТАСС собрал главное, что Путин говорил об экономике.

О главном золотом запасе

"Россия без всяких сомнений является кладовой, мировой кладовой различных минеральных ресурсов, этим тоже по уму можно и нужно воспользоваться, в этом тоже огромное наше конкурентное преимущество".

"Главный наш золотой запас - это даже не те $600 млрд с лишним, которые накопили в Центральном банке и министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди".

О ценах на продукты

"К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит". Правительство реагирует на подорожание продуктов, хотя, "может быть, иногда несвоевременно".

У этих мер есть результат: "Рост цен на хлебобулочные изделия, на масло подсолнечное - всего 0,1% за последнее время, на сахар - тоже где-то 0,1%. То есть в принципе меры регулирования применяются, и они дают свой эффект".

Об инфляции

Инфляция в стране выросла почти до 6%, "и конечно, стоит задача ее подавления".

"Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели - к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться".

О безработице

"До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, до 6 с лишним [процентов был] в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%, и такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить".

О блокировке западных соцсетей

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними".

Однако западные соцсети ведут себя неправильно: "Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Ну это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам".

Те, кто соблюдает закон, продолжают работать в нормальном режиме: "Мы с Telegram тоже договорились, работает же все нормально". Для тех же, кто не прислушивается к требованиям властей, "существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости, и так далее и тому подобное".

О налоге на скот

"Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается".

О поддержке предпринимателей

"Прийти за деньгами - дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую, финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы, по сути, раскачало эту финансовую платформу - вещь опасная".

Однако система поддержки бизнеса будет совершенствоваться: "Мы будем и дальше развивать эту систему, но это вопрос бюджетных возможностей и бюджетных ограничений".

О подорожавшем отдыхе

Стоимость путевок на российские курорты растет из-за перегруженной инфраструктуры: "Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут [вверх] цены. Во всей рыночной экономике это происходит".

"У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность". Сейчас первые шаги уже сделаны, и объем внутреннего туризма растет.

Другая причина - то, что "люди побаиваются ездить за границу". "И на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, а завтра другие <...> Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им из Еврокомиссии навязывают".

О ценах на стройматериалы

"Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой <...> Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной".

Причиной подорожания, как и в случае с продовольствием, стала мировая конъюнктура: "На мировых рынках резко поднялась цена на металл".

О пользе санкций

"Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Эти так называемые программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования, технологий на наше собственное создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств. Это реально пошло ему на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы себе даже представить не могли в прежние годы".

"Есть и другие позитивные вещи: платежная система "Мир" и вообще все укрепление финансовой системы. Что нас пугают или вводят ограничения на вторичном рынке на наши облигации и займы государственные - есть в этом и плюсы. Общий долг, совокупный долг, не только государства, - он и так у нас низкий был, - но и коммерческого сектора сократился".

О переезде компаний в Сибирь

"Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве".

А вот перевод в Омск федерального правительства, чтобы его члены лично оценили состояние экологии в городе, "не решит проблему".

О газификации