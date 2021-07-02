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Пандемия COVID-19

Почти 1 200 ресторанов Москвы смогут перенести арендные платежи на конец 2021 года

Правительство Москвы предоставит предприятиям общественного питания отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Владельцы кафе и ресторанов, арендующие у города нежилые помещения, смогут перенести трехмесячные арендные платежи на конец 2021 года. Такая возможность появилась почти у 1 200 ресторанов благодаря дополнительным антикризисным мерам, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"В связи с новыми ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, правительство Москвы приняло решение предоставить предприятиям общественного питания, которые арендуют у города нежилые помещения, отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года. Внести их рестораторы смогут до 31 декабря этого года. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Общая площадь арендуемой у города недвижимости для кафе и ресторанов составляет около 239 тыс. кв. м, а размер ежемесячной арендой платы за эти нежилые помещения - порядка 218,9 млн рублей.

"Чтобы получить отсрочку арендных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2021 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности в арендуемом помещении", - отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. 

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РоссияПандемия COVID-19
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