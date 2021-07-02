Михаила Гуцериева исключили из списка аффилированных лиц "Русснефти"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Гуцериев исключен из списка аффилированных лиц "Русснефти". Об этом говорится в материалах компании.

Изменения в список аффилированных лиц были внесены 30 июня, фактическая дата исключения Гуцериева из списка - 21 июня.

На годовом собрании 28 июня акционеры "Русснефти" избрали совет директоров компании, в который не вошел Гуцериев. Ранее бизнесмен самостоятельно вышел из совета директоров из-за санкций ЕС.

Михаил Гуцериев до июня 2021 года бессменно возглавлял совет директоров компании. После того, как ЕС включил его в санкционный список по делу самолета Ryanair в Белоруссии, он вышел из состава совета, а "Сафмар" дал разъяснения о том, что привязка компаний из периметра группы "Сафмар" к личности Гуцериева неверна, так как не только он является их совладельцем.

Основной контроль в "Русснефти" по-прежнему принадлежит компаниям, связанным с "Сафмаром" - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). "Веридж инвестментс лимитед" принадлежит 7,21% в УК.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ), "Трасту", соответственно, принадлежит 19,23%. "Траст" получил эти акции "Русснефти" после санации Бинбанка, в котором у Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%. Прочие акционеры владеют 16,92% акций компании.