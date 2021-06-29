Михаил Гуцериев не вошел в совет директоров "Русснефти"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русснефти", входящей в группу "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, на годовом собрании 28 июня избрали совет директоров компании в составе 12 человек. Впервые в состав не вошел сам Гуцериев, который ранее самостоятельно вышел из него из-за санкций ЕС, следует из сообщения компании.

От группы "Сафмар" в совет вошли вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, генеральный директор НК "Нефтиса" Андрей Зарубин, его заместитель по экономике и финансам Роман Тян, директор GCM Global Energy PLC Антон Жученко, а также Вячеслав Марченко.

Eще несколько кандидатов вошли от Glencore, второго по величине акционера компании. Это глава департамента Glencore International AG Энн Виктория Нэш, глава представительства Glencore International AG в Москве Яна Тихонова и Сергей Чернышев, должность которого не указана. Вошли в совет директоров и независимые директора. Это бывший председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, член консультативного совета по иностранным инвестициям при совете министров Белоруссии Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также профессор политической экономии Университета Уорик, бывший член совета директоров "Роснано Капитал" Роберт Скидельски.