Индивидуального менеджера закрепят за бизнесменом из Югры, обратившимся к Путину

ТАСС, 2 июля. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила закрепить за бизнесменом Максимом Харловым, обратившимся к президенту в ходе прямой линии, индивидуального менеджера. Об этом она сообщила в пятницу во время прямого эфира в социальных сетях.

"По моему поручению департамент экономики закрепит за Максимом Евгеньевичем (Харловым), индивидуального менеджера, а по поручению министра экономического развития РФ Максима Решетникова к решению вопроса подключились специалисты банковского сектора, договорились о встрече", - сказала Комарова.

Власти Югры уточнили, что будут сопровождать заявку, которую подаст предприниматель.

Ранее бизнесмен из Сургута обратил внимание на сложные условия получения кредита, в частности на высокие процентные ставки, небольшие сроки кредитования, требования залогового обеспечения. По поручению министра экономического развития РФ Максима Решетникова с предпринимателем связался замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Андрей Тараканов. В пресс-службе министерства сообщили, что бизнесмен получит льготный кредит.