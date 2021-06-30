Пособия, газ, новая школа: какие обращения россиян получили мгновенный отклик

Светлана Чемезова из Ярославской области рассказала , что работает уборщицей, воспитывает девятилетнего сына и получает зарплату 12 700 рублей. На жизнь остается около 1500 рублей, остальную сумму вычитают за кредит. Женщина попросила помощи для людей, которые "берут кредиты от безысходности".

Также Владимир Васильков рассказал , что за реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции с него требуют 50 тыс. рублей. Он пояснил, что в медсанчасти №2 Омска ему выдали направление на реабилитацию в клинику "Евромед" . В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что уже 8–9 июля пенсионер сможет пройти курс бесплатно.

Владимир Васильков из Омска пожаловался президенту на лишение звания "Ветеран труда". Его лишили выплаты ветеранского пособия в размере 550 рублей. "Я проработал более 40 лет. Мне присвоили звание "Ветерана труда". Два месяца назад мне подняли пенсию и перестали выплачивать льготу", — сказал Васильков.

Владимир Путин провел очередную прямую линию. В таком формате президент общается с согражданами 18-й раз. Реакция на многие просьбы была получена еще во время программы.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Власти Ярославской области заявили, что окажут поддержку Светлане Чемезовой, в том числе и юридическую. "В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно", — сообщает правительство региона.

Правила детских пособий

С проблемой обратилась Оксана Плужникова из Астраханской области. По словам женщины, ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что Оксана Плужникова права. "Требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне Федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству, и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что уже начал разбираться в этой ситуации. После жалобы женщины прокуратура начала проверку.

Новая школа в селе Воздвиженка

Жительница села Воздвиженка в Приморье, где в апреле обрушилась стена здания школы, попросила президента обратить внимание на этот населенный пункт. Во время прямой линии власти Уссурийска заявили, что уже ищут 150 млн рублей на реконструкцию крыла школы. В свою очередь, глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу вместо обрушенной.

Земля для фермера

Житель Назрани Исраил Мурзабеков занимается селекцией овец, он попросил президента посодействовать в выделении ему участка земли в аренду. "Хоть самой непригодной", — сказал фермер из Ингушетии.

"Я обязательно переговорю с руководителем Республики Ингушетия. Там, на Северном Кавказе, земля дорого стоит. Но поскольку человек занимается конкретным и очень важным делом, селекцией овец, то ему она необходима", — ответил президент.

Глава Ингушетии пообещал оперативно решить вопрос с выделением земли фермеру.

Зарплата пожарным

Пожарные из Забайкальского края обратились к президенту с просьбой о повышении уровня зарплат для пожарных региональных структур. Путин пообещал обсудить это с губернатором и отметил, что, во-первых, работа у пожарных тяжелая и небезопасная, что должно быть соответствующим образом отмечено. И во-вторых, есть и другая проблема — это переток кадров. И если его не прекратить, то в конце концов губернатор недосчитается тех работников, которые ему нужны.

Прокуратура в Забайкалье начала проверку после жалобы на низкие зарплаты.

Подключение газа и отсутствие воды

Пенсионерка Светлана Култыгина из Краснотурьинска Свердловской области рассказала о проблемах с подключением газа. По ее словам, к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра.

Губернатор Свердловской области сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет. Следственный комитет организовал проверку о возможной халатности должностных лиц.

В свою очередь, пенсионерка Галина Смирнова пожаловалась, что на ее участке в Выборгском районе Ленобласти не идет вода. Женщина вынуждена покупать ее в магазине.

Власти заявили, что работы по замене насоса в деревне Старолесье, где живет пенсионерка, уже проведены.

Поборы при переселении из аварийного жилья

Жители поселка Демьянка Тюменской области пожаловались президенту на необоснованную доплату при переселении из аварийного жилья в новое. В феврале и апреле 2021 года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тыс. рублей.

Путин сказал, что руководство страны обязательно с этим вопросом поработает. "Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению", — отметил президент.

СК Тюменской области сообщил, что уже начал проверку по завышению тарифов ЖКХ.

Интернет-мошенничество

Любовь Шенделева из Красноярска пожаловалась на атаки интернет-мошенников на пенсионеров и стариков.

Полиция возбудила уголовное дело после обращения женщины по факту покушения на телефонное мошенничество.

Кровля в детском саду и угрозы

Жительница Новокузнецка Елена Калинина обратилась к Путину с жалобой на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы №235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства.

Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона в течение часа установить угрожавших женщине должностных лиц и доложить ему о состоянии детского сада.