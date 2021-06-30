Пособия, газ, новая школа: какие обращения россиян получили мгновенный отклик

Владимир Путин провел очередную прямую линию. В таком формате президент общается с согражданами 18-й раз. Реакция на многие просьбы была получена еще во время программы.
Доплата пенсионерам и бесплатная реабилитация
Владимир Васильков из Омска пожаловался президенту на лишение звания "Ветеран труда". Его лишили выплаты ветеранского пособия в размере 550 рублей. "Я проработал более 40 лет. Мне присвоили звание "Ветерана труда". Два месяца назад мне подняли пенсию и перестали выплачивать льготу", — сказал Васильков.
Власти Омской области опровергли лишение Владимира Василькова ветеранского звания. Пресс-секретарь губернатора Алина Атамаенко заявила, что доплату перестали выплачивать в связи с индексацией пенсии.
Также Владимир Васильков рассказал, что за реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции с него требуют 50 тыс. рублей. Он пояснил, что в медсанчасти №2 Омска ему выдали направление на реабилитацию в клинику "Евромед" . В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что уже 8–9 июля пенсионер сможет пройти курс бесплатно.
Поддержка малоимущих
Светлана Чемезова из Ярославской области рассказала, что работает уборщицей, воспитывает девятилетнего сына и получает зарплату 12 700 рублей. На жизнь остается около 1500 рублей, остальную сумму вычитают за кредит. Женщина попросила помощи для людей, которые "берут кредиты от безысходности".
Власти Ярославской области заявили, что окажут поддержку Светлане Чемезовой, в том числе и юридическую. "В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно", — сообщает правительство региона.
Правила детских пособий
С проблемой обратилась Оксана Плужникова из Астраханской области. По словам женщины, ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что Оксана Плужникова права. "Требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне Федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству, и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты".
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что уже начал разбираться в этой ситуации. После жалобы женщины прокуратура начала проверку.
Новая школа в селе Воздвиженка
Жительница села Воздвиженка в Приморье, где в апреле обрушилась стена здания школы, попросила президента обратить внимание на этот населенный пункт. Во время прямой линии власти Уссурийска заявили, что уже ищут 150 млн рублей на реконструкцию крыла школы. В свою очередь, глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу вместо обрушенной.
Земля для фермера
Житель Назрани Исраил Мурзабеков занимается селекцией овец, он попросил президента посодействовать в выделении ему участка земли в аренду. "Хоть самой непригодной", — сказал фермер из Ингушетии.
"Я обязательно переговорю с руководителем Республики Ингушетия. Там, на Северном Кавказе, земля дорого стоит. Но поскольку человек занимается конкретным и очень важным делом, селекцией овец, то ему она необходима", — ответил президент.
Глава Ингушетии пообещал оперативно решить вопрос с выделением земли фермеру.
Зарплата пожарным
Пожарные из Забайкальского края обратились к президенту с просьбой о повышении уровня зарплат для пожарных региональных структур. Путин пообещал обсудить это с губернатором и отметил, что, во-первых, работа у пожарных тяжелая и небезопасная, что должно быть соответствующим образом отмечено. И во-вторых, есть и другая проблема — это переток кадров. И если его не прекратить, то в конце концов губернатор недосчитается тех работников, которые ему нужны.
Прокуратура в Забайкалье начала проверку после жалобы на низкие зарплаты.
Подключение газа и отсутствие воды
Пенсионерка Светлана Култыгина из Краснотурьинска Свердловской области рассказала о проблемах с подключением газа. По ее словам, к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра.
Губернатор Свердловской области сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет. Следственный комитет организовал проверку о возможной халатности должностных лиц.
В свою очередь, пенсионерка Галина Смирнова пожаловалась, что на ее участке в Выборгском районе Ленобласти не идет вода. Женщина вынуждена покупать ее в магазине.
Власти заявили, что работы по замене насоса в деревне Старолесье, где живет пенсионерка, уже проведены.
Поборы при переселении из аварийного жилья
Жители поселка Демьянка Тюменской области пожаловались президенту на необоснованную доплату при переселении из аварийного жилья в новое. В феврале и апреле 2021 года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тыс. рублей.
Путин сказал, что руководство страны обязательно с этим вопросом поработает. "Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению", — отметил президент.
СК Тюменской области сообщил, что уже начал проверку по завышению тарифов ЖКХ.
Интернет-мошенничество
Любовь Шенделева из Красноярска пожаловалась на атаки интернет-мошенников на пенсионеров и стариков.
Полиция возбудила уголовное дело после обращения женщины по факту покушения на телефонное мошенничество.
Кровля в детском саду и угрозы
Жительница Новокузнецка Елена Калинина обратилась к Путину с жалобой на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы №235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства.
Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона в течение часа установить угрожавших женщине должностных лиц и доложить ему о состоянии детского сада.