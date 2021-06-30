Путин пообещал обсудить с губернатором Забайкальского края повышение зарплат пожарным

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с губернатором Забайкальского края повышение уровня зарплат для пожарных региональных структур, заработные платы сотрудникам пожарных структур МЧС уже увеличены. Об этом он сообщил в среду в ходе ежегодной прямой линии.

"Я так понимаю, что и вы сейчас об этом сказали, что вы относитесь, являетесь региональной структурой. Это значит, что это на уровне регионов, а когда мы начали приподнимать [зарплаты] сотрудникам МЧС, в подавляющем большинстве регионов начали тоже поднимать уровень заработной платы своим сотрудникам - региональным. Потому что происходит переток кадров просто. У вас какой регион? Забайкальский край. Понятно, что это зависит от уровня бюджетной обеспеченности. Тем не менее, я обязательно поговорю с губернатором", - сказал глава государства в ответ на просьбу от пожарных оказать содействие в повышении зарплат.

Путин отметил, что, во-первых, работа у пожарных тяжелая и небезопасная, что должно быть соответствующим образом отмечено. И, во-вторых, есть и другая проблема - это переток кадров. И если его не прекратить, то в конце концов губернатор не досчитается тех работников, которые ему нужны. Особенно в сегодняшней ситуации, когда в России происходит много проблем, когда сталкиваешься с проблемой горящих лесов, заметил глава государства.

"Я понял, это компетенция губернатора, но мы обязательно с ним на этот счет поговорим. Надеюсь, что реакция будет от губернатора. Вам спасибо и вашим коллегам. И, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех тех, кто работает сегодня в очень сложных условиях по тушению пожаров. Очень важная не только с экономической точки зрения работа, но и с экологической точки зрения, защиты интересов людей", - отметил президент.

В то же время глава государства добавил, что в течение последних нескольких лет зарплату для сотрудников, не для офицеров пожарных служб МЧС, повысили. "У них было где-то 16 [тыс. рублей], стало 32 [тыс. рублей] и больше, под 40 [тыс. рублей] и чуть больше. Там тоже есть проблемы, потому что они начали заполнять вакансии и дополнительные средства, которые им выделили, они стали немного растворяться. Плюс они должны добавить уровень оплаты в Арктическом регионе. Но мы это там под контролем держим", - сказал Путин.