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Лоукостер "Победа" с 1 августа откроет еще один рейс в Турцию

Речь идет о втором ежедневном рейсе в Анталью из Внуково

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 августа откроет второй рейс в Анталью из Внуково, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании.

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"Победа" удвоила частоту полетов в Анталью из Внуково, открыты продажи на второй ежедневный рейс. Итого, "Победа" из Москвы будет летать три раза в день: два раза из Внуково, один - из Шереметьево", - сказал он.

Лоукостер с 1 июля возобновил полеты в Турцию после приостановки авиасообщения в этом году на фоне роста заболеваемости в этой стране. Так, с 1 июля "Победа" начала полеты из Внуково в Анталью и Аланию, а также из Шереметьево в Аланию, с 1 августа планирует открыть рейсы в Бодрум, Даламан и Стамбул.

В новость внесена правка (17:01 мск) - уточненяются направления полетов в последнем абзаце.

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ТурцияРоссия
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