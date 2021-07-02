Лоукостер "Победа" с 1 августа откроет еще один рейс в Турцию

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"Победа" удвоила частоту полетов в Анталью из Внуково, открыты продажи на второй ежедневный рейс. Итого, "Победа" из Москвы будет летать три раза в день: два раза из Внуково, один - из Шереметьево", - сказал он.

Лоукостер с 1 июля возобновил полеты в Турцию после приостановки авиасообщения в этом году на фоне роста заболеваемости в этой стране. Так, с 1 июля "Победа" начала полеты из Внуково в Анталью и Аланию, а также из Шереметьево в Аланию, с 1 августа планирует открыть рейсы в Бодрум, Даламан и Стамбул.

В новость внесена правка (17:01 мск) - уточненяются направления полетов в последнем абзаце.