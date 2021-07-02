Энергоблок №4 Белоярской АЭС вывели на номинальную мощность после отключения в мае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области выведен на номинальный уровень мощности после повторного отключения действием автоматики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе электростанции в пятницу.

4 мая четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции в Свердловской области повторно отключен автоматикой от сети. Ранее отключение было 23 марта.

"В настоящее время оба энергоблока Белоярской АЭС работают на номинальном уровне мощности: БН-600 - с электрической нагрузкой 620 МВт, БН-800 - с электрической нагрузкой 865 МВт. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона", - приводятся в сообщении слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

На Белоярской АЭС в работе два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность - 1 485 МВт - составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.