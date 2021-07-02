ФАС подтвердила устранение Ростуризмом нарушений процедуры распределения грантов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) устранило выявленные ФАС нарушения и внесло изменения в положение о проведении конкурса на предоставление субсидий для развития внутреннего и въездного туризма, сообщили журналистам в ФАС.

"Федеральное агентство по туризму внесло изменения в положение о проведении конкурса на предоставление субсидий для развития внутреннего и въездного туризма, что обеспечит объективный и прозрачный порядок оценки заявок на получение грантов", - говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм сообщил, что устранил выявленные ФАС нарушения и внес изменения в положение о проведении конкурса на предоставление субсидий для развития внутреннего и въездного туризма. При этом Ростуризм объявил о планах провести новый конкурс, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма, с предоставлением регионам межбюджетных трансфертов на 2 млрд рублей.

ФАС отмечает, что Ростуризм исполнил предупреждение ФАС России, внеся изменения в положение о проведении конкурса на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. "Его исполнение обеспечит равные условия для распределения государственных субсидий на развитие туризма в России, которые являются обязательным условием для защиты конкуренции и, как следствие, позволит повысить качество и доступность туристических услуг", - указывают в антимонопольной службе.

Изменения в положение вступили в силу и будут применяться Ростуризмом при проведении последующих грантовых программ в рамках утвержденного национального проекта по туризму.

В ФАС добавляют, что изменения в положении о конкурсе направлены на повышение прозрачности проведения конкурсных процедур и своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии. "Обновленное положение четко регламентирует порядок рассмотрения и оценки заявок конкурсной комиссией. Также новой редакцией положения предусмотрено, что результаты оценки заявок будут опубликованы с указанием баллов, присвоенных каждой заявке. Таким образом, нарушения, выявленные ФАС России, были устранены Ростуризмом", - поясняют в службе.

В феврале Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении Ростуризма дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма.

О грантах

Механизм грантовой поддержки в туризме был впервые реализован в 2020-2021 годах на федеральном уровне.

В 2020 году Ростуризм распределил гранты на сумму 1,2 млрд рублей. Победителями стали 474 компании и ИП. Максимальный грант составил 3 млн руб., одним из условий конкурса было вложение как минимум 30% собственных средств в проект. Грант нужно было реализовать в течение полугода.