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Политический кризис в Мьянме

Минфин США расширил санкции против мьянманских чиновников

В список включили членов нового правительства, сформированного вместо смещенного гражданского, всего в обновленном перечне 22 фигуранта

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило в пятницу санкционный список по Мьянме, включив в него ряд членов Государственного административного совета - нового правительства, сформированного вместо смещенного гражданского.

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Рестрикции, в частности, введены в отношении министров социального обеспечения, труда, информации, главы ведомства по инвестициям и внешнеэкономическим отношениям. Всего в обновленном перечне 22 фигуранта.

Попадание в санкционный лист означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами списка.

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СШАМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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