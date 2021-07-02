Власти ХМАО внедрят в банковское меню экосистему по поддержке бизнеса после прямой линии

ТАСС, 2 июля. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) планируют включить в банковское меню экосистему по поддержке бизнеса после обращения предпринимателя Максима Харлова президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Также за Харловым закрепили персонального менеджера, сообщили в пятницу в департаменте общественных и внешних связей региона.

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Бизнесмен из Сургута Максим Харлов в ходе прямой линии обратился к Владимиру Путину, отметив сложные условия получения кредита на развитие малого бизнеса.

"Попрошу директора экономического развития Югры - заместителя губернатора Романа Генкеля включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса, включая переход на цифровое сопровождение. В инструментарии должен быть и набор банковских предложений, чтобы у предпринимателей была возможность выбора", - цитируют в департаменте губернатора региона Наталью Комарову. Также уточняется, что за Харловым уже закреплен персональный менеджер, который индивидуально работает с ним.

Как подчеркнула глава округа, в то время, когда экономика развивается и набирает скорость, доступность кредитов - это то, что нужно для людей, проявляющих предпринимательскую активность.

"Вопрос, который я задал президенту, касается не только меня. Много предпринимателей работают с малым оборотом, и в этой нише возникает основная проблема - получить денежные средства на текущую работу. У них нет потребностей в большом количестве техники, оборудовании, и те программы, которые сейчас предлагают, касаются крупных поставок. Тут и возникла необходимость обратиться за помощью, чтобы предпринимателей услышали. Основной вопрос в том, чтобы программа позволяла снизить финансовую нагрузку за счет увеличения срока кредитования, высвобождая финансы на развитие и организацию рабочих мест, гарантированно нести свои обязательства по кредиту", - передает департамент слова Харлова.

Кроме того, заместитель председателя правления МСП Банка Александр Черствов предложил провести круглый стол с предпринимателями региона для диалога - инициативу поддержала Комарова, отметив, что мероприятие может пройти в рамках Инвестиционного клуба ХМАО Ugra open for investors с участием представителей Минэкономразвития. "Есть несколько интересных предложений банка в части факторинговой платформы, которая позволяет делать факторинг по 44, 223 ФЗ, что для многих предпринимателей интересно", - добавил Черствов.