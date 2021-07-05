В Крыму из-за дождей приостановили уборку зерновых

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Около 40 га сельхозугодий подтоплены в Бахчисарайском районе в результате ливней, уборка зерновых из-за дождей приостановлена на всей территории Крыма, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

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"В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым. В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено почти 40 га сельхозугодий", - написал Рюмшин. По его данным, "осадки в наиболее пострадавшем от ливней регионе составили от 50 до 70 мм". "Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла", - добавил вице-премьер.