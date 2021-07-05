В Крыму из-за дождей приостановили уборку зерновых

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Около 40 га сельхозугодий подтоплены в Бахчисарайском районе в результате ливней, уборка зерновых из-за дождей приостановлена на всей территории Крыма, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
"В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым. В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено почти 40 га сельхозугодий", - написал Рюмшин.
По его данным, "осадки в наиболее пострадавшем от ливней регионе составили от 50 до 70 мм". "Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла", - добавил вице-премьер.
Также он отметил, что осадки от 25 до 80 мм зафиксированы в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах республики. "Мониторинг состояния посевов в республике продолжается, определяется степень пострадавших площадей. При выявлении территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. После их подтверждения, определяется сумма ущерба и его возмещения", - добавил Рюмшин.
Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.