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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Крыму из-за дождей приостановили уборку зерновых

Из-за непогоды оказались подтоплены около 40 га полей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Около 40 га сельхозугодий подтоплены в Бахчисарайском районе в результате ливней, уборка зерновых из-за дождей приостановлена на всей территории Крыма, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

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"В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым. В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено почти 40 га сельхозугодий", - написал Рюмшин.

По его данным, "осадки в наиболее пострадавшем от ливней регионе составили от 50 до 70 мм". "Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла", - добавил вице-премьер.

Также он отметил, что осадки от 25 до 80 мм зафиксированы в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах республики. "Мониторинг состояния посевов в республике продолжается, определяется степень пострадавших площадей. При выявлении территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. После их подтверждения, определяется сумма ущерба и его возмещения", - добавил Рюмшин.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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