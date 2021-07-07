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Иннопром - 2021

Гендиректор УВЗ: реализация гражданской продукции завода в 2021 году вырастет на 10%

В 2020 году "Уралвагонзавод" реализовал гражданской продукции на 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Объем реализации гражданской продукции концерна "Уралвагонзавод" ("УВЗ", входит в "Ростех") вырастет в 2021 году не менее, чем на 10%. Об этом сообщил в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"В этом году будет больше. Я думаю, что не менее, чем на 10%, а то и больше", - сказал он. В 2020 году "Уралвагонзавод" реализовал гражданской продукции на 40 млрд рублей.

В периметр концерна "Уралвагонзавод" входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезла партнер выставки - Италия.

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РоссияИннопром - 2021
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