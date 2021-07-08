{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол Италии надеется на скорейшее одобрение "Спутника V" европейским регулятором

Паскуале Терраччано подчеркнул, что речь о взаимном признании сертификатов вакцинации между Италией и Россией без признания на уровне Евросоюза могла бы идти только в условиях временной чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Я надеюсь, что эта процедура [одобрение российской вакцины EMA] завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные "Спутником" граждане тоже смогут получить так называемый зеленый европейский паспорт", - сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

Дипломат подчеркнул, что речь о взаимном признании сертификатов вакцинации между Италией и РФ без признания на уровне Евросоюза могла бы идти только в условиях временной чрезвычайной ситуации. "Сейчас таких условий нет, ситуация уже под контролем, в Италии есть доступные вакцины, а значит, нет и повода отступать от европейских правил", - объяснил посол.

"Спутник V" пока не прошел процедуру одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). 4 марта там сообщили о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. Как стало известно недавно, эксперты ЕМА закончили инспекцию производственных площадок в РФ, и теперь ожидаются дополнительные документы.

Теги
ИталияРоссияПандемия COVID-19
Лавров заявил, что Россия ищет решение проблемы с грузоперевозками с Китаем
Министр иностранных дел РФ отметил, что китайские коллеги также будут принимать необходимые меры
Читать полностью