Посол Италии надеется на скорейшее одобрение "Спутника V" европейским регулятором

"Я надеюсь, что эта процедура [одобрение российской вакцины EMA] завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные "Спутником" граждане тоже смогут получить так называемый зеленый европейский паспорт", - сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

Дипломат подчеркнул, что речь о взаимном признании сертификатов вакцинации между Италией и РФ без признания на уровне Евросоюза могла бы идти только в условиях временной чрезвычайной ситуации. "Сейчас таких условий нет, ситуация уже под контролем, в Италии есть доступные вакцины, а значит, нет и повода отступать от европейских правил", - объяснил посол.

"Спутник V" пока не прошел процедуру одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). 4 марта там сообщили о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. Как стало известно недавно, эксперты ЕМА закончили инспекцию производственных площадок в РФ, и теперь ожидаются дополнительные документы.