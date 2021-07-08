Глава МИД Венгрии назвал ошибкой взгляд ЕС на одобрение вакцин с геополитической позиции

"Думаю, большая ошибка Еврокомиссии с самого начала заключалась в том, что она смотрела на вакцины с идеологической и геополитической точек зрения. Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шел в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен - спрашивать, кто создал вакцину", - сказал он.

Министр подчеркнул, что венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности и эффективности российской вакцины "Спутник V", которая в числе прочих применяется для вакцинации населения страны. "Для нас вакцина - это способ спасти жизни. Именно поэтому наши эксперты совершили визиты в Россию и Китай, где посмотрели на производство их препаратов, изучили тысячи страниц документации этих вакцин с тем, чтобы они получили одобрение в Венгрии", - сообщил Сийярто.

"Брюссель же до сих пор вкладывает в вакцинацию геополитический и идеологический смысл. К примеру, ВОЗ одобрила китайский препарат Sinopharm. Однако некоторые европейские страны не выказали никакого энтузиазма на этот счет - они, напротив, раскритиковали организацию, - подытожил глава МИД. - С моей точки зрения, это довольно лицемерно".

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины, в стране применяются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.