МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор проверит технологии изготовления импортной винодельческой продукции на соответствие нормам РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор подготовил и направил в страны - поставщики винодельческой продукции в РФ запросы на предоставление информации о действующих системах надзора за производством вина. Кроме того, предполагается проведение инспекций, в том числе в видеоформате, мест изготовления винной продукции для подтверждения соответствия технологических процессов российским нормам", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, такие меры будут распространяться на все государства мира, которые экспортируют вина в Россию. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которые приводятся в сообщении, Евросоюз является крупнейшим поставщиком вин в Россию.

Экспорт европейских виноградных вин в 2020 году в денежном эквиваленте составил $752 млн. На российский рынок было ввезено 223 млн литров вин из стран ЕС. Наибольший объем пришелся на Италию (93 млн литров), Испанию (67 млн литров), Францию (36 млн литров), Португалию (13 млн литров), Германию (7 млн литров). В текущем году в совокупности из Евросоюза было ввезено в Россию 108 млн литров вин на сумму в $383 млн.

При этом запрашиваемые Россельхознадзором материалы пока предоставлены только Чили и Португалией (не в полном объеме). "Российское ведомство заинтересовано в скорейшем получении необходимых сведений и проработке со странами организационных вопросов будущих инспекций", - заключили в Россельхознадзоре.