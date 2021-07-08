Минфин предпримет усилия для избежания перебоев с наличием импортного вина в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предпримет усилия для избежания перебоев с наличием импортной винодельческой продукции в России. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"В Минфине России прошло совещание по вопросам регулирования оборота импортной винодельческой продукции с участием всех заинтересованных сторон: органов исполнительной власти, контроля и надзора, участников алкогольного рынка, представителей бизнес-объединений. По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейших шагах и взаимодействии. Министерством будут предприняты усилия, которые позволят избежать перебоев с импортной винодельческой продукцией на территории России", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн Louis Vuitton Moet Hennessy, находится в процессе оценки и изучения нового российского законодательства в области виноделия.