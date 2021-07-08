Собянин заявил, что движение на вылетных магистралях в Москве улучшится на 6-10%

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на вылетных магистралях Москвы улучшится на 6-10% благодаря Центральной кольцевой автодороге. Об этом сообщил в четверг в ходе торжественной церемонии открытия заключительного участка ЦКАДа мэр столицы Сергей Собянин.

8 июля президент России Владимир Путин открыл движение на последнем участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) - от Калужского до Симферопольского шоссе. В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"ЦКАД является одним из ключевых проектов. <…> Она имеет значительную роль в улучшении движения в мегаполисе. МКАД, по сути дела, стал внутренней дорогой и уже не справляется ни с какими транзитными потоками, зимой движение просто останавливается, и наступает коллапс. <…> Четверть всех грузовиков удалось перевести на ЦКАД, что для Москвы означает улучшение движения на ключевых вылетных магистралях на 6-10%", - сказал Собянин.

Он отметил, что благодаря вводу ЦКАД нагрузка на МКАД снизилась на 16%, что также "очень сильно улучшило движение".

Мэр также рассказал о том, что благодаря Северо-Восточной хорде получится создать бессветофорное движение между двумя крупнейшими российскими автомагистралями - М-11 и М-12. М-11 соединяет Санкт-Петербург и Москву, а М-12 - Москву и Казань.