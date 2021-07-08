Египетская компания приветствует решение о возобновлении чартерных рейсов из РФ на курорты

КАИР, 8 июля. /ТАСС/. РФ и Египет уже приступили к координации мер для скорейшего возобновления чартерных полетов на красноморские курорты. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

"Приветствуем решение президента России Владимира Путина о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время наши страны координируют различные меры, необходимые для возобновления прямых полетов в туристические зоны, - от расписания до обеспечения безопасности самолетов и пассажиров".

Как сообщил ТАСС Мустафа Халиль, бывший член Египетской федерации туристических палат, в курортные отели уже начали поступать запросы на бронирование. "В ряд отелей Шарм-эш-Шейха и Хургады уже начали поступать запросы на бронирование номеров и программ для российских туристических групп после официального объявления о снятии запрета на чартерные полеты между городами России и египетскими курортами, - рассказал он. - Большое количество туристических компаний, работающих на российском рынке, подписали ранее контракты с отелями в рамках подготовки к возвращению российских туристов в течение ближайшего времени с учетом всех мер предосторожности, которые принимаются в туристических зонах страны для противодействия распространению нового коронавируса".

8 июля президент РФ отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.