В Минфине заявили, что РФ будет идти к "зеленой" экономике без введения налогов на выбросы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия будет идти в сторону "зеленой" экономики и углеродной нейтральности отличным от Европы путем, без введения новых налогов на выбросы. Об этом сказал замглавы Минфина России Алексей Сазанов, выступая на Международном нефтегазовом молодежном форуме в Республике Татарстан.

Европа идет на жертвы, чтобы избавиться от нефти и газа. Чем это грозит России?

"В этой части мы новых налогов вводить не планируем. Признавая цель движения к зеленой экономике, углеродной нейтральности у нас абсолютно разные пути. Россия богата природными ресурсами, у нас есть дешевые источники энергии. У европейцев и других стран - экспортеров энергоресурсов этого нет. Поэтому они, вводя различные механизмы углеродного регулирования, преследуют цель движения к углеводородной нейтральности через увеличение фискального бремени", - считает он.

По его словам, задача государства - помочь бизнесу максимально безболезненно адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, которые требуют от компаний соблюдения ряда новых экологических норм и требований.

"Наша главная задача - добиться признания технологий, тех мероприятий по снижению выбросов парникового газа, которые мы в Российской Федерации можем успешно внедрять. У нас большая территория, мы можем засеивать леса. Мы должны добиться признания со стороны европейцев и других стран, все-таки наши технологии тоже должны засчитываться при расчете выбросов парникового газа, при расчете углеродного следа. Движение к углеродной нейтральности может происходить у стран разными путями и у каждой они свои", - заметил он.

"Именно на это в первую очередь должна быть направлена наша государственная политика, а не на введение новых налогов", - подытожил он.