Эксперты: реализация фермерами товаров в поле позволит им выйти из зависимости от сетей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решение правительства РФ об оказании поддержки фермерам путем снятия запрета на торговлю своей продукцией на собственных землях поможет им выйти на свой канал сбыта и перестать быть зависимыми от продуктовых сетей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

8 июля на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил внести ряд изменений в федеральные законы, регулирующие работу крестьянско-фермерских хозяйств. Премьер упомянул, что фермерам это поможет существенно снизить издержки. По мнению председателя кабмина, соответствующие изменения позволят сельхозпроизводителям реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены не так близко, но и на собственном участке. Мишустин добавил, что таким образом фермеры смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят приобретать свежие овощи, молочные товары, мясо непосредственно у производителей.

Как отметила соосновательница семейной рыбной фермы Shevchenko&fish Янина Шевченко, инициатива властей даст фермерам возможность выйти из "капкана" больших игроков.

"Фермер, продавая продукцию в сети, продает ее за бесценок. Плюс к этому не самые выгодные условия контракта: отсрочка платежей 2-3 месяца, штрафы за нарушение договора и испорченную продукцию, а в нашем случае (с рыбой) это неизбежно. В итоге фермер произвел продукцию, потратил деньги на ФОТ, на электроэнергию, а на выходе обесценил свой продукт поставкой в сети. Ты попадаешь в "капкан" больших игроков. Это невыгодно <...>. И если фермерам сейчас позволяют продавать свою продукцию, то им будет интересно продавать все это в магазине у себя на земле и развивать свое дело. Власти повернулись к фермерам лицом. Даже если речь идет о глубинке. Если раньше фермер постоянно приезжал в Москву на ярмарки, теперь он сможет торговать на своей земле и прославлять свой край как рыбный, сырный, ягодный или любой другой, внося вклад в развитие сельского туризма", - рассказала Шевченко.

Ассоциация ОНФ "Народный фермер" часто получает обращения фермеров, которых штрафуют за то, что они торгуют своей продукцией на свой земле, рассказал основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. В этой связи изменения, по его мнению, являются нужными и своевременными.

"Это парадоксально, что ты [как фермер] не можешь продать то, что произвел. Люди часто приезжают покупать продукт на самой ферме, потому что там свежее и натуральнее. Собственные магазины, конечно, не заменят торговые сети, ярмарки и рынки для фермеров. Но для тех, у кого участок находится в хорошей транспортной доступности, а таких хозяйств много, это позволит им динамично развиваться. В торговле с фермы маржинальность гораздо выше, потому что не тратишься на аренду и логистику, а это порой [закладываемые в цену] 20-30%, и эту прибыль можно пустить в развитие. Поэтому для сельхозпроизводителей это очень большая польза", - отметил фермер.

Инвестиция в собственный бренд

Законопроект приведет к тому, что торговля фермеров станет более цивилизованной, они будут вкладываться в свои торговые точки, а вместе с этим будет расти и узнаваемость. Отрасль будет представлена более достойно, считает основатель экофермы "Ройгас" в Шаховском районе Подмосковья Валерий Ройгас.

"У меня при ферме есть маленькая лавка, и это очень удобно, люди приезжают, покупают. Не надо платить за аренду, логистику <...> Возьмем опыт зарубежных стран. Практически при каждом фермерском хозяйстве есть магазинчик. Самим сельхозпроизводителям сложно выходить на рынок, а, имея свою лавку, их клиенты могут, проезжая, купить сметану, творог <...> Фермер, конечно, для этого должен разрекламировать эту торговую точку. Мы оповещаем в СМИ о том, что у нас есть магазин. Но тем не менее это все инвестиции в свой бренд и шанс на то, что индустрия будет выглядеть цивилизованно, фермеры будут вкладываться в свои торговые точки, будет повышаться их узнаваемость, и они будут выглядеть достойно, представляя свой товар", - отмечает Ройгас.

Уход от сезонности

В то время как государство вкладывает значительные суммы из бюджета в то, чтобы стимулировать россиян заниматься бизнесом, таких запретов на торговлю фермеров своей же продукцией быть не должно, подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

"В данном случае это попытка убрать глупейший запрет. Но торговля "с грядки" - больше история для событийного туризма. Едет человек мимо, заехал и купил. Для остальных, у кого не так хорошо развита транспортная доступность, прорыва не случится. Поэтому следующим этапом, мы уже неоднократно обсуждали это, должно стать развитие фермерских рынков, где сельхозпроизводители смогут продавать свои товары. У них реально есть проблемы со сбытом, а это могло бы им помочь на постоянной основе иметь такой рынок для реализации своей продукции", - подчеркнула Дыбова.

Реализация продукции остается одним из самых сложных вопросов в работе фермера, и возможность легально иметь собственную лавку станет небольшим, но важным каналом продаж, считает основатель экофермы в Тверской области Эдуард Васильев.

"Лавка, конечно, не дает основной доход. В нашем случае это только 10%, но мы только недавно его открыли, это маленький магазинчик (5 кв. м). Чтобы люди узнали о нем, нужно время и деньги. Но есть определенная категория любителей фермерских продуктов, которая нас знает и приезжает на ферму в Тверскую область даже из Москвы. Говорят, что им дешевле самим доехать до нас, чем покупать в магазине. В перспективе законопроект может помочь развитию таких точек продаж у фермеров, потому что им очень сложно найти рынок сбыта, их спасают только ярмарки два раза в год. Теперь они смогут реализовывать свою продукцию легально и круглогодично на своей земле", - подытожил Васильев.