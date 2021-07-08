Кабмин разрешит фермерам торговать продукцией в поле

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил поддержать фермеров, разрешив им продавать свою продукцию на собственных землях.

"Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства в четверг. Он предложил внести ряд изменений в федеральные законы, регулирующие работу крестьянско-фермерских хозяйств. Премьер напомнил, что соответствующее поручение кабмину дал президент.

"Это позволит им существенно снизить издержки. Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются", - сказал Мишустин. Он добавил, что таким образом фермеры смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо непосредственно у производителей.