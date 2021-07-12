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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Ущерб предпринимателям от подтоплений в Крыму составил около 650 млн рублей

По словам министра экономического развития региона, до конца недели планируют разработать методику возмещения ущерба

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ущерб, который понесли предприниматели в результате ЧС, связанной с подтоплениями в Крыму, по предварительным данным, составил около 650 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко на заседании оперативного штаба в понедельник.

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"Мы все выверили, у нас окончательное количество - 1 143 предпринимателя, 903 субъекта предпринимательской деятельности в городе Керчь и 240 - это Ялта. Мои коллеги на прошлой неделе выезжали, предварительная сумма ущерба - в районе 650 млн рублей", - сказал министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что власти полуострова в вопросе поддержки предпринимателей, чье имущество было повреждено, ожидают разъяснения федеральных властей. "Кто потерял последнее и не может самостоятельно выбраться - тоже давайте мне, я приму участие в обсуждении вопроса персонально", - сказал Аксенов, обращаясь к участникам заседания штаба. Шеряко отметил, что до конца недели планируется разработать методику возмещения ущерба.

В результате ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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