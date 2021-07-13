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Минэнерго региона ФРГ: эксплуатация "Северного потока - 2" не требует новых разрешений

Газопровод запустят после подтверждения "признанными экспертами" соответствия выполненных работ нормам, сообщили в ведомстве

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Строительство "Северного потока - 2" и его эксплуатация были одобрены компетентными ведомствами Германии; его запуск возможен после того, как "признанные эксперты" подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург - Передняя Померания.

"Как строительство, так и эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" одобрены компетентными ведомствами - Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. "Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств", - указали в региональном министерстве.

"И все же запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам", - подчеркнули в минэнерго Мекленбурга - Передней Померании. Именно в этом регионе находится точка выхода на берег "Северного потока - 2".

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