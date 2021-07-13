"Омский каучук" ведет рекультивацию отходов, из-за которых завели дело на его руководство

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Завод "Омский каучук", в отношении должностных лиц которого возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с экологически опасными отходами, проводит плановые работы по рекультивации полигона с промышленным отходами, сам полигон не представляет опасности для жителей. Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос ТАСС в пресс-службе ГК "Титан", в которую входит предприятие.

Житель Омска и экоблогер Лифантьев во время прямой линии с Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Он попросил президента обратить внимание надзорных органов на озера, в которые предприятия сливают отходы, и мусорные свалки. Владимир Путин поручил Росприроднадзору до 15 ноября провести инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в Омске и других городах, которые участвуют в проекте "Чистый воздух".

"Завод "Омский каучук" проводит плановые работы по рекультивации полигона. На данный момент проведены инженерно-геологические, геодезические, инженерно-экологические изыскания. Отработана технология утилизации и обезвреживание каждого типа отходов, расположенных на полигоне, для чего в том числе потребовалось значительное время. На сегодня проект рекультивации разработан и проходит экологическую экспертизу в Росприроднадзоре", - сообщили в пресс-службе.

На заводе подчеркнули, что полигон не действует с 2012 года и не представляет опасности для жизни и здоровья людей. "Несмотря на то, что большая часть расположенных на полигоне отходов была размещена там в советский период, предприятие всегда несло и продолжает нести ответственность за контроль состояния полигона", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор еще в 2017-2018 годах выдал предписание заводу рекультивировать земельный участок под полигоном твердых и жидких промышленных отходов на территории Советского округа Омска. До настоящего времени рекультивационные работы не проведены. СК возбудил уголовные дела о халатности в отношении сотрудников Росприроднадзора и о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами в отношении должностных лиц завода.

Причины задержки с рекультивацией

Длительность рекультивации, по данным пресс-службы, связана с несколькими факторами, включая сложное финансовое положение предприятия. "Начиная с 2012 года завод несколько лет работал в убыток. И в этот момент компании было важно сохранить рабочие места и не прийти к банкротству. Разработка проекта рекультивации началась, как только это стало возможно финансово и технологически. На сегодня предприятие потратило около 20 млн рублей, а общий объем затрат на рекультивацию полигона предполагает более 200 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Также предприятие несколько раз получало отказ на обращение с просьбой предоставить этот земельный участок в аренду на время рекультивации. Это препятствовало не только прохождению экологической экспертизы, но и получению разрешения на начало работ. "Надеемся, что после поручения президента все необходимые разрешения "Омский каучук" получит в сжатые сроки", - отметили в пресс-службе.

Как только Росприроднадзор закончит проведение экологической экспертизы проекта, завод приступит к его реализации. На предприятии подчеркнули, что на закрытом полигоне проводится мониторинг состояния почвы и воздуха. Превышений по нормативам содержания вредных веществ не зафиксировано.

Об экологии Омска

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.