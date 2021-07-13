Хуснуллин поручил красноярским властям уменьшить стоимость строительства метро

ТАСС, 13 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. Новое техническое задание должно быть представлено в течение двух недель, сообщил Хуснуллин во вторник на своей странице в Instagram.

Ранее власти региона отмечали, что стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 млрд рублей. Губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

"Сегодня обсудили строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню. На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства", - говорится в сообщении вице-премьера.

Хуснуллин добавил, что метро в Красноярске должно быть открыто не позже 2025 года, но его "реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе".

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.